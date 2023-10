Zara da en el clavo: esta es la adorada propuesta que está agotando existencias en horas

Aunque la nueva temporada lleva ya un tiempo en tienda, es verdad que hasta que el frío no ha llegado a nuestra vida no hemos querido replantear mucho nuestro armario. Hemos ido adquiriendo alguna novedad, pero nuestras ganas por estrenar en una época en la que no acompañaba el tiempo nos hizo ser más pacientes y finalmente preferimos esperar para seguir incorporando novedades.