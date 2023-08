Los 10 vestidos de punto de Zara más versátiles y favorecedores

No hay prenda más cómoda y versátil, de ahí que su triunfo se prolongue de principio a final de año y no distinga entre estilos, gustos, cuerpos o edades. Hablamos del vestido de punto, catalogado por muchos expertos en moda como uno de los grandes comodines de la mujer. Practico, funcional y atemporal, una prenda que salvará tu día a día en la oficina y que de la mano de los complementos adecuados, también una salida especial a medianoche. Contar con una de estas siluetas en el armario es sinónimo de éxito y si todavía no cuenta con uno de ellos, esta selección de vestidos de punto de Zara te interesa (y mucho).