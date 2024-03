Todo al negro: la apuesta de Nawja Nimri, Laura Escanes y Álvaro Mel para celebrar la llegada del City Garage de Cupra a Madrid

No importa cuántos años pasen ni qué tendencias predominen en la temporada, la idea de que el negro es la mejor opción para un evento de noche (sea formal o no) es un hecho. No siempre ha sido así porque en sus inicios el color estaba relegado al luto dentro del armario femenino. Fue Coco Chanel la que lo liberó de cualquier connotación negativa con su little black dress y desde entonces es sinónimo de sofisticación y elegancia, incluso cuando se trata de un look más desenfadado. Tan hondo ha calado que cada vez que vemos un encuentro como el de Cupra el pasado jueves, el negro nunca falla. Bajo la bandera del color, la fiesta reunió a rostros reconocidos de todos ambitos desde el mundo del cine con Najwa Nimri hasta influencers como Laura Escanes y Gigi Vibes, pasando por la gastronomía con el chef Ramón Freixa. Más de 800 invitados agrupados en una fiesta en el barrio madrileño de Salamanca para celebrar la propuesta más disruptiva de la empresa automovilística: el "City Garage" más grande del mundo.