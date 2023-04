Las artistas mejor vestidas de Coachella 2023 y cómo fichar su estilo en firmas españolas

El branding de it-girls como Hailey Bieber o las Kardashian se basa en que no son como el resto de influencers, ellas están a otro nivel. Son CEOs multimillonarias que no necesitan competir por la atención mediática, porque ya han conseguido estar arriba del todo. Y si bien las redes sociales no han tardado en señalar la cotidianidad y la falta de originalidad que rige sus outfits, probablemente sea uno de los movimientos de PR más inteligentes que podían seguir estas celebrities, porque su indiferencia ante la competencia de estilismos que acontece en estas dos semanas las separa del resto y reafirma su poder.