Maya Hansen: “Un corsé es muy similar a un tacón de aguja, ¡hay que quitarle el miedo!”

El día que se probó un corsé, la vida de Maya Hansen cambió para siempre: no solo le sedujo su capacidad para moldear el cuerpo, sino que además descubrió que le apasionan las prendas estructuradas y decidió hacer de ellas la seña de identidad de su marca. Ahora las tendencias juegan a su favor, pero esta diseñadora, hija de un músico argentino y una marchante danesa, lleva más de una década desterrando las connotaciones opresivas de esta pieza y elevándola a la categoría de obra de arte sobre la pasarela. Y su lista de clientas -con nombres como Shakira, Lady Gaga o Kylie Jenner- avalan que su éxito va más allá del ‘efecto Bridgerton’. Ella misma nos lo cuenta.

Te llaman la arquitecta del corsé, ¿por qué elegiste esta prenda como piedra angular de tu marca?

En realidad ocurrió por casualidad. Yo vengo de una estética oscurita, de un mundo más 'underground', y mis comienzos son desde el universo de la música (empecé haciendo el vestuario de grupos como Mago de Oz); pero, cuando me probé por primera vez un corsé, lo sentí y vi el efecto que hacía sobre el cuerpo, me di cuenta de que efectivamente tiene algo de arquitectura y de construcción que a mí me da un sentido de prenda elevada. Descubrí así que soy una amante de las piezas estructuradas y armadas, y que eso se haya convertido en seña de identidad de mi marca es un orgullo.

Parece una elección arriesgada porque el corsé no es precisamente una prenda fácil…

Nunca me han gustado las cosas fáciles. Siempre he querido traspasar la línea de lo cómodo.

Ahora el corsé es tendencia. ¿Has notado el efecto de ‘Los Bridgerton’ o ‘Euphoria’?

Sí, gracias a este fenómeno ya está más asumido, pero nosotros llevamos haciendo corsés desde 2007. Últimamente sobre todo he notado un aumento del público masculino, que me ha sorprendido mucho y por eso he incluido un par de diseños masculinos por primera vez en esta nueva colección.

/ Gtres

Siempre defiendes que el corsé es una pieza para todos los públicos. ¿Cómo podemos iniciarnos en esta prenda?

Creo que hay que empezar de una manera light. Un corsé es muy similar a un tacón de aguja: para empezar porque hay ciertos prejuicios, la propia palabra ‘encorsetado’ tiene connotaciones negativas, y además porque nos da cierto respeto llevarlo. Para quitarte ese miedo yo elegiría un ‘underbust’, tipo cinturón ancho, con una prenda que suelas llevar habitualmente. Si tu estilo normal es el chándal, prueba a ponerte uno sobre una sudadera, mírate al espejo y piensa a ver si eso es tan extraño como parece, porque al final la gente se pone chaleco, corbatas, sombreros y demás prendas bastante formales… ¡y solo hay que perderle el miedo! A partir de ahí iría al corsé básico y probando poco a poco hasta dónde encaja con tu estética: no hace falta llevar un corsé lleno de Swarovski ni que vayas sin nada debajo y con el taconazo: puedes llevarlo con un vaquero y con un jersey para hacer el look un poco más sofisticado porque, además, favorece muchísimo.

Tu lista de clientas es increíble. ¿Impresiona vestir a estrellas de la talla de Shakira, Lady Gaga, Kylie Jenner?

La verdad que sí. Siempre viene muy bien vestir a celebridades así, pero al final son personas con sus complejos e inseguridades, que luego en confianza te dicen "tápame por aquí, esto no me gustaría enseñarlo o cómo me puedes ayudar con esto", entonces estás ahí para que se sientan favorecidas y cómodas. En España también han llevado nuestros diseños Elsa Pataky, Macarena Gómez, Edurne, Pilar Rubio… pero parece que cuando traspasas fronteras es más importante, lo cual es una tontería porque aquí tenemos mucho talento.

¿Qué repercusión real tiene para la firma que la vistan estas ‘celebs’?

La repercusión real es más bien a la larga. A corto plazo ves cómo suben las estadísticas de visitas en la web y esto algunas veces se traduce en ventas y otras simplemente aumenta el prestigio de la marca, el nivel de confianza y de seguidores de la firma.

Después de más de una década capitaneando tus desfiles, ¿cómo afrontas estos momentos previos?

Ya son muchos años desde septiembre de 2009 que desfilé por primera vez, pero la ilusión y los nervios no se pierden nunca; lo que aprendes son horas de vuelo: controlas mejor los nervios, disfrutas más y te diviertes con lo que haces.

/ Skechers

Y en esta colección parece que te has divertido mucho. ¿Cómo ha sido el ejercicio de llevar a tu terreno el estilo deportivo y urbano del fútbol, el baloncesto o el atletismo?

Me lo he pasado pipa. Me apetecía mucho mezclar esos dos mundos tan opuestos y al final ha salido de una manera supernatural. Me interesaba llevar a un plano más sofisticado y más femenino algo tan rudo como es el béisbol o el basket y objetos tan del día a día que puedes encontrar en cualquier polideportivo o en cualquier colegio.

Además, es la segunda vez que te alias con Skechers para el calzado de las modelos. ¿Cómo surge la idea de mezclar corsés de alta costura con zapatillas de deporte?

Me apetecía hacer algo más ponible. El hecho de que la gente vea un corsé con una sneaker y que mezcle esos dos conceptos es muy interesante. No quiero que el corsé sea siempre sinónimo de alta costura, de ir superpuesta… ¿por qué no puede combinarse con un calzado cómodo?

/ Skechers

El hilo conductor de todo el show es el ‘upcycling’. ¿De dónde parte la idea? ¿Es un reto creativo, una demanda del público (la sostenibilidad es tendencia) o una necesidad en la industria?

Es un poco de todo: por un lado está la industria y como reto personal me apetecía hacer algo sin límites. Pero, sobre todo, es por el planeta: lo estamos maltratando muchísimo y es importante no producir de más. Cada vez que pides un tejido en un tinte cualquier fabricante te pide unos mínimos; por eso usar objetos que ya están teñidos, ya están serigrafiados, ya tienen la textura que quieres y, en definitiva, ya están fabricados, es muy favorecedor tanto para el planeta como para el creador.

Con el paso de los años te has convertido en uno de los nombres fijos de MBFWMadrid, ¿te gustaría probar otras Fashion Weeks o estás a gusto ‘en casa’?

Me llaman la atención Nueva York, Londres, o incluso Los Ángeles. En México DF ya he desfilado dos veces y me gustaría volver. Otros lugares como París o Milán creo que no serían mi mercado

/ Skechers

¿Qué crees que le falta a nuestra Semana de la Moda para poder mirar cara a cara a las internacionales?

Básicamente asistencia de compradores. Que la propia fashion week fomente el hecho de que el comprador internacional y nacional, es decir, el que va a estar invirtiendo en marca, esté en front row.

La gran novedad de esta edición es la venta de entradas al público para el cibelespacio (10 euros) y la pasarela y el backstage (60 euros). ¿Qué te parece esta iniciativa?