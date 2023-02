MBFWM 2023: Pedro del Hierro presenta 'Opera Prima', una colección inédita para invitadas

Además, por primera vez se presentaban en la pasarela cuatro modelos seleccionados de la próxima colección SS23 de TFP by Tamara Falcó, en formato see-now-buy-later (en el mes de marzo), que estará disponible en la página web de PedrodelHierro.com y Cortefiel.com y en puntos de venta seleccionados de Cortefiel. "Trabajar con Tamara es una gozada, es una mujer súper educada, con bastante criterio y además sabe lo que quiere y lo que no. Es muy clara y no marea.", contaba Nacho Aguayo sobre su trabajo con Tamara Falcó. La marquesa de Griñón no quiso perderse esta cita tan especial, a la que acudió con un look impecable y de la mano de Iñigo Onieva.