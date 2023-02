La confusión de un fan despistado entre Amaia Salamanca y una actriz de Hollywood que ya es viral

El responsable de esta divertida situación ha sido un fan despistado que se acercó a Amber Heard para pedirle un autógrafo... ¡con una foto de Amaia Salamanca! Cierto es que ambas son rubias de ojos claros, pero la realidad es que el parecido físico entre ambas es más bien reducido. Sin embargo, la estrella de 'Aquaman' ha reaccionado con humor y un toque de reivindicación que se ha ganado el aplauso de las redes sociales: "Esta no soy yo, pero no te culpo. #AbajoElPhotoshop (No soy la de la foto)", ha escrito sobre la imagen de Amaia que le ofrecía el fan. El tweet ha triunfado en las redes tanto por su ocurrencia como por la crítica que lanza hacia el excesivo uso del Photoshop, contra el que ya se han rebelado numerosas famosas.