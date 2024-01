María Pedraza se marca un Rosalía con el vestido de transparencias más sexy de la temporada

María Pedraza no ha sido ni la primera ni la única en lucir una prenda como esta. Y es que las transparencias llevan varios meses siendo una de las tendencias más recurrentes entre las 'celebrities'. La hemos podido ver en alfombras rojas de galardones prestigiosos, en posados de 'photocall' o de redes sociales y de la mano de figuras como Rosalía o Aitana. En el caso de Rosalía, fue para los pasados Latin Grammys que la catalana escogió un atrevidísimo vestido transparente de encaje negro de Balenciaga recorrido por brillantes. Un look al que le puso el broche final con un fantástico 'beauty look' y una actuación que pasó a la historia.