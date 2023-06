Cinco marcas de baño que tienes que fichar ahora que empieza junio

El mes de junio arranca y, aunque el tiempo no acompañe en exceso, no podemos evitar pensar en que las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Así que, ha llegado el momento de renovar el fondo de armario de baño. Y, aunque en nuestras tiendas habituales (véase Zara) encontremos propuestas ideales, hay una serie de marcas que te evitarán (casi seguro) compartir bañador o bikini con tus vecinas de sombrilla. Así que, en este artículo pretendemos descubrirte cinco marcas de baño que están revolucionando el sector. ¿Lo mejor? Todas son ‘made in Spain’.