Malú sabe muy bien que el combo minifalda de cuero + blazer es infalible

"Es un disco sin corsé ninguno y le he llamado A todo sí porque estoy en un momento de mi vida en el que digo a todo sí, que no sí a todo", ha explicado Malú, quien ha expresado su alegría por haber contado con la generosidad de sus amigos. "Me ha parecido muy bonito porque todos los compañeros con los que hablaba, automáticamente me decían 'mañana voy a tu casa y vemos qué hacemos' sin saber qué canción íbamos a cantar, ni que íbamos a hacer, ni cuándo iba a salir el disco, ni nada", ha puntualizado.