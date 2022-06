Lucía Losada: "Me encantan las joyas prácticas, que puedas ponerte en el día a día y tengan un significado importante detrás"

La boutique de Barcelona de Rabat se ha llenado de 'influencers' y 'celebrities' para la presentación de su nueva colección 'Three Wishes' y nosotras hemos aprovechado la oportunidad para conocer más de cerca a una de ellas, Lucía Losada.

Tamara Conde

El pasado 31 de mayo, Rabat presentó su nueva colección formada por tres piezas en su boutique de Barcelona y, entre otras 'influencers', Lucía Losada acudió a ella para conocerla. Aprovechamos la ocasión para conocer a esta 'instagramer' más de cerca. A través de su perfil, en el que cuenta con más de 80 mil seguidores, podemos ver cómo compagina la maternidad y el emprendimiento y, además, el deporte y la buena alimentación son algunas de sus prioridades en su vida cotidiana.

Hemos hablado con ella para conocer las claves de su ajetreada vida así como otras curiosidades y sus prioridades a la hora de elegir una joya.

Eres madre de cuatro hijos, estás a cargo de dos empresas y, además, sacas tiempo para hacer ejercicio y cuidarte. ¿Cuál es la clave para organizarte en tu día a día?

Para nosotros es muy importante tener muy definidas las rutinas desde que nos despertamos, tener claras las necesidades de cada día y priorizar en función de ellas. Como digo siempre, es clave no agobiarse si no llegas a todo, al final, todo sale y es importante asumirlo, si me marco ritmos muy exigentes acabo desbordada.

A pesar de todo eso, supongo que en tu agenda tan apretada habrá algún hueco para disfrutar de un paseo en familia o hacer un maratón de Netflix. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?

Los maratones de Netflix pasaron a la historia. Me encantaría, pero suelo caer redonda después de acostar a los niños, no duermen muy bien y normalmente tenemos sueño acumulado.

Ahora que tenemos días de buen tiempo, lo que más me gusta es hacer plan de picnic al sol y pasar la tarde disfrutando con los niños. Además, siempre se unen nuestros sobrinos y es una maravilla ver como juegan todos juntos.

En tu perfil de Instagram podemos ver, entre otras muchas cosas, que cuidas mucho tu alimentación. ¿Cuál es tu receta favorita?

¡Sí! Me encanta cuidarme en todos los sentidos. Tengo muchas alergias e intolerancias alimenticias y dedicando atención a esto es la única forma de encontrarme bien y con energía. Disfruto un montón comiendo cualquier cosa aunque reconozco que el pollo al curry de mi madre nunca falla.

¿Cuál es el paso esencial o el producto estrella de tu rutina 'skincare'?

Intento ser muy fiel a mis rutinas de día y noche porque tengo la piel súper deshidratada y sensible, por eso, no podría prescindir de una buena leche limpiadora y tónico facial para que el resto de productor actúen mejor.

¿Qué prenda no puede faltar en tu armario?

Un vaquero básico siempre soluciona un look de diario.

¿A qué huele Lucía Losada?

Me chiflan los perfumen cítricos, frescos y que huelen a limpio.

La nueva colección de RABAT cuida la elaboración de cada pieza para alcanzar la máxima excelencia y reflejar la esencia y tradición de la casa. ¿Qué es lo que buscas tú en una joya?

Me encantan las joyas prácticas, que puedas ponerte en el día a día y tengan un significado importante detrás. En mi caso, son las que nunca me quito.

'Three Wishes' presenta tres piezas icónicas, elegantes y atemporales: pulsera, anillo y pendientes. Todas ellas son un imprescindible para arreglar cualquier look, pero, ¿sin cuál de todas ellas no puedes salir de casa?

Sin duda me quedo con la pulsera, creo que aporta un toque a cualquier look.

Si tuvieras que describir la nueva colección de Rabat en una palabra, ¿cuál sería?

Familia