Lorena Durán brilla en los Premios Woman con un vestido 'segunda piel' de Johanna Calderón

"Nos habían creado una imagen de la belleza que no era la real, ahora que cada vez hay más modelos de tallas grandes, están representadas más mujeres", contó la top a Woman hace un año en una entrevista. “No importa la talla que tengas, tienes que ser tú. Yo siempre me he aceptado con una talla 36, con una 44 y quizá mañana con una 50, porque soy yo y este es mi cuerpo hora”, dijo entonces.