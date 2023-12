Estos ‘looks’ navideños de El Corte Inglés son preciosos y cuestan menos de 40 euros

Podemos decir que estamos ya, oficialmente, en la que, para muchos, es considerada como la época más bonita del año. Eso sí, la Navidad también es la temporada en la que más eventos se acumulan porque entre las cenas de empresas, las comidas con amigos y los compromisos familiares, nos pasamos gran parte de la semana de reunión en reunión y de fiesta en fiesta. Si pretendes hacerte con un ‘lookazo’ para cada una de ellas, puede que tu bolsillo, cuanto menos, se vea algo resentido. Eso sí, para triunfar con tu estilismo, ya no hace falta dejarse una fortuna, de hecho, hoy en día, hay opciones ‘low cost’ de lo más sofisticadas. Muchas de ellas, las puedes encontrar en El Corte Inglés que, entre sus firmas propias y las marcas que forman parte de su extenso catálogo, cuenta en sus perchas con infinidad de propuestas. De entre todas ellas, hemos seleccionado aquellas que no solo nos han encantado, sino que, además, tienen un precio que no supera los 40 euros. Así que, toma nota porque estos son los vestidos más bonitos (y baratos) que vas a encontrar en los famosos grandes almacenes.