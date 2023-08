Los looks más buscados de Margot en 'Un cuento perfecto'

En 'Un cuento perfecto' nos encontramos ante la clásica historia chico y chica se encuentran en un momento clave de sus vidas y, sin buscarlo ni pretenderlo, se enamoran. Al igual que el libro, conocemos a Margot (Anna Castillo), la heredera de un imperio hotelero, y a David (Álvaro Mel), un chico que compagina tres trabajos para terminar durmiendo en el sofá de sus mejores amigos. Dos personajes de mundos distintos que se encuentran por casualidad y que deciden ayudarse mutuamente a recuperar a sus ex parejas, ajenos a que su plan puede no salir como esperan. Y donde de nuevo, como ocurrió con 'Valeria', los looks que luce Margot nos han dejado entrever un montón de detalles y estilos que merece la pena analizar. Estilismos juveniles, relajados y muy a la moda que, desde la cuenta de la diseñadora de vestuario @larecortes, hemos podido descubrir y que nos encantan.