Si te gustó 'Un cuento perfecto' no puedes dejar de ver y leer estas otras historias de Elísabet Benavent

Un cuento perfecto: Si has empezado a leer este artículo seguramente sea porque ya la has visto. Si no es el caso, te animamos también a leer primero el libro porque no te separarás de leer ni un segundo durante estas vacaciones. La historia de Margot, el personaje de Anna Castillo, engancha y sus hermanas también (las maravillosas Russian Red, que ahora aparece como Lourdes Hernández, e Ingrid García Johnsson). También lo hace la propia historia, que se presenta como un cuento de Disney o como arrancaban hace veinte años las comedias románticas protagonizadas por Julia Roberts o Meg Ryan.