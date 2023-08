Cómo Russian Red se convirtió en Lourdes Hernández para adentrarse en el mundo del cine

La conocimos gracias a ‘Cigarettes’ hace ya 15 años, cuando su álbum debut, ‘I love your glasses’ (2008) se coló en nuestras casas para siempre. Por aquel entonces, Lourdes Hernández (Madrid, 20 de noviembre de 1985) era una adolescente que buscaba hacerse hueco en la industria musical española con canciones en inglés y un estilo indie y folk bajo una apariencia de niña dulce con looks setenteros. Después llegó su álbum ‘Fuerteventura’, sus colaboraciones con Disney (puso voz a la banda sonora de ‘Brave') y entre medias una infinidad de conciertos en los principales festivales del país. En 2013 se fue a vivir a Los Ángeles y empezó a preparar ‘Agente Cooper’ (esta vez con tintes mucho más rockeros) con Joe Chiccarelli, conocido por sus trabajos con The Strokes, U2 o Brian Wilson. El álbum contó además con la colaboración de Mark Needham a cargo de las mezclas, que trabajó a su vez con Fleetwood Mac, The Killers o Blondie). Para las mezclas se encargó Emily Lazar, quien ya lo hizo respectivamente con David Bowie o Lou Reed. El resto es historia.