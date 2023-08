¿Asesinato o suicidio? El documental de Netflix que reconstruye cómo fueron las últimas horas de Mario Biondo

Y este último punto es quizá el más polémico, ya que la familia del difunto Mario Biondo ha cargado contra la plataforma, la productora y la propia Raquel Sánchez Silva, acusándoles de usar "métodos poco éticos" y "torticeros". De hecho, Santina D' Alessandro, la madre, ha emitido un comunicado en el que expresa de forma contundente cómo se siente: "Me engañaron, engañaron de una manera disimulada. No sé cómo será el documental, ni lo puedo imaginar, pero estoy segura que me dolerá mucho y nadie tiene el derecho de hacerme esto". Lo que sí se sabe de ese fatídico 30 de mayo es que Raquel Sánchez Silva y Biondo habían mantenido una discusión por un asunto de drogas y que la periodista se marchó a Plasencia a acompañar a un familiar al médico la noche antes. Con el estreno de este documental vuelve a salir a la luz uno de los sucesos más terribles y mediáticos que hemos sufrido en España los últimos años.