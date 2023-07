El danés que nos ha vuelto locas... en Netflix

El cantante danés llegó directo a Madrid desde Copenhague, por primera vez, para presentar la banda sonora de la película 'Una vida maravillosa' y nos conquistó por su cercanía y sus buenas vibras. Nos confesó que en la vida había pasado tanto calor (risas), pero que estaba entusiasmado con poder tocar en octubre en nuestro país (entradas ya a la venta, en Ticketmaster) la banda sonora de su primer trabajo como actor, que ha compuesto en exclusiva. Te gustará.

Modestia, talento, espíritu emprendedor y una sonrisa, ¿así es como te definirías?

Son algunas de las palabras que usaría para definirme, sí, pero si pudiera colgarme una etiqueta, sería artista: me encanta crear música, componer y estar en el escenario... y la otra mitad de mi vida es ser un hombre de familia. Soy padre de dos hijas y estoy casado, así que son los dos polos de mi vida: ser artista y un hombre de familia.

¿Por qué escribes y cantas en inglés? ¿Para llegar a más gente?

Esa es, sin duda, la razón principal, ver cómo mi música viaja y cruza fronteras. Pasamos mucho tiempo en Asia, en China y Corea del Sur, y también en Alemania y el resto de Escandinavia... con esto te das cuenta de que la música no tiene fronteras, así que ver cómo viaja y cómo la gente de todo el mundo conecta con ella es una de las cosas más satisfactorias.

¿Tienes alguna canción en danés?

Tengo algunas, pero sobre todo por diversión. Participé en un programa nocturno de entrevistas, como el de Jimmy Fallon, pero en Dinamarca, y compuse una canción en danés que se llama 'First Like' y está escrita a partir de todos los comentarios de las redes sociales, tanto positivos como negativos. Fue muy divertido, una canción que lo petó en Dinamarca, y todavía la estoy tocando, pero creo que eso es todo.

/ Nikolaj Thaning Rentzmann/Netflix

¿Compones para ti o para los demás?

Ambas cosas, pero hace muchos años me di cuenta de que, para que mi música conecte con el mayor número de personas posible, que es mi objetivo final, tengo que comprometer mi integridad artística en muchos aspectos, porque hay ciertas reglas en la música pop: las canciones no pueden durar 10 minutos, tienen que ser pegadizas, tienen que ser divertidas,con energía, tener algo que realmente conecte con la gente... Así que no lo hago sólo por mí, lo hago porque quiero ver a la gente aplaudir, cantar, quiero ver sus sonrisas y quiero que mi música conecte con ellos. A veces escribo sólo para mí, como terapia, pero con la intención de que la gente lo escuche.

La película 'Una vida maravillosa', que acabas de estrrenar en Netflix, no es una autobiografía, ¿tu vida no es tan dramática?

No, no, aunque hay algunas similitudes entre mi propia historia y mi propio viaje musical. El nombre de mi personaje en la película es Elliot, que ha tenido una vida un poco más dramática, creció sin sus padres... Yo crecí en una familia nuclear con mis padres y mi hermano pequeño y sin traumas familiares, así que somos muy diferentes. Conocemos a Elliot en la película en un momento en el que se siente perdido, desconectado del mundo, sin un objetivo real en su vida y entonces descubre la música. Justo cuando comienza su viaje musical es cuando Christopher se revela en Elliot. La forma en que irrumpe en el mundo de la música, por ejemplo, tiene una canción en YouTube que se vuelve viral y así irrumpí yo en Dinamarca, puse esta canción en YouTube y explotó, de la noche a la mañana.

/ Netflix

¿Qué ha sido lo más difícil de hacer en la película?

Para mí, interpretar. No tengo experiencia como actor, es mi primer papel protagonista, así que llorar en la pantalla, o hay muchas escenas en las que estoy muy enfadado, y no recuerdo la última vez que me enfadé mucho en mi vida, gritando y chillando... Encontrar esas emociones y meterme en el papel, sumergirme en él y convertirme en Elliot fue, sin duda, la parte más difícil.

¿Lo mejor y lo peor de estos 13 años en el mundo de la música?

Lo mejor ha sido ver viajar mi música y tocar en directo en todos los continentes del mundo. ¿Lo peor? Estar lejos de mi familia. Tengo una hija de dos meses (Cecilie) y otra de dos años (Noelle), así que encontrar el equilibrio entre estar de gira por el mundo y echar de menos a mis hijas es difícil. Cuando tienes hijos, la parte mala a todas las alegrías es que te estás perdiendo algo. Recuerdo que hace cinco años, cuando estaba de gira, era lo mejor que había, no había ningún inconveniente y yo volvía a casa y decía: "Todo sigue igual". Pero ahora, cuando vuelvo a casa de una gira y llevo fuera unos meses, me digo: "Maldita sea, la peque ya está andando" y sabes que te has perdido algo importante, que no volverá. Hay que pagar un precio por estar fuera, y eso es lo peor de todo: me estoy perdiendo momentos muy valiosos y una etapa de su vida que probablemente nunca volveré a tener.

¿Quizá tu mejor papel sea el de padre?

Sí, definitivamente es ser padre. Eso cambia completamente la vida de todo el mundo, pero la forma en que cambió mi vida es que he sido un artista durante 13 años y siempre he sido la persona más importante en mi vida, y todo el mundo a mi alrededor estaba trabajando para mí y era como yo, yo, yo... Y entonces tienes un hijo y te das cuenta de que no se trata de mí, se trata de ellos, y ya no eres la persona más importante, eso fue un gran cambio, realmente lo necesitaba en mi vida y ahora me encanta ser padre, es genial.

Si tuvieras que elegir una canción de tu carrera para presentarte a un nuevo mercado, ¿cuál sería?

Creo que ahora mismo sería "A Beautiful Life", no sólo porque es una gran canción, sino que también refleja en cierto modo en qué momento de mi vida me encuentro, cuando mi mujer me dice que está embarazada y toda mi vida cambia al saber que me estoy adentrando en un nuevo campo. Y también es el tipo de canción que, si la gente entiende la letra y conecta con ella, con suerte les hará llorar o les hará sentir nostalgia, les hará pensar y reflexionar sobre su propia vida y podrán sacar algo de esa canción, así que diría que es una buena canción para presentársela a la gente.

¿Ha sido posible la gira europea gracias a la influencia de la película?

Sí, esa es una de las razones principales. He hecho algunas giras por Europa antes del COVID y toqué en París, Ámsterdam, Alemania... pero después de 'Una historia maravillosa' sentí como si pasara un tren diferente, como si llegaran oportunidades de todo el mundo, y ahora estoy aquí, en España, por primera vez y acabo de anunciar mis primeros conciertos en Barcelona (4 de octubre, sala Razzmatazz2) y Madrid (5 octubre, La Sala, Wizink Center) y eso es debido a la película de Netflix, que me abrió un montón de puertas: fue número uno en muchos países y tiene más de 200 millones de espectadore... es la exposición a muchas, muchas personas, millones de personas y lo cambia todo.

/ Nikolaj Thaning Rentzmann/Netflix

¿En qué países te sientes más cómodo? He visto que en Asia levantas pasiones... Es curioso al ser una cultura tan diferente.

Sí, es como un choque cultural estar en China, es tan diferente...

¿Sabes por qué?

Es el pelo rubio y los ojos azules (risas). Creo que sí, que sin duda tiene algo que ver con lo exótico para ellos. Pero hay algo sobre Dinamarca, el país de los cuentos de hadas, y la historia que tienen con la música pop, tenemos algunas bandas danesas que eran grandes en Asia históricamente. Para mí todo comenzó en China y luego creció en Taiwán e Indonesia y Hong Kong y Corea del Sur y ahora me siento como Justin Bieber. Cuando llegamos allí es todo un fenómeno, la gente se sabe todas las canciones y damos grandes espectáculos frente a 15.000 personas en un gran estadio, y es simplemente increíble ver como tu música viaja de esa manera con gente que es tan diferente. Pero conectamos. Son los mismos los mensajes, al final: hablo de amor y felicidad y energía y buenas vibraciones y eso es lo mismo en todo el mundo, es fantástico.

He visto en los medios de comunicación que no hay ninguna mujer en tu equipo. ¿Por qué?

Sí que hay mujeres en mi equipo de Warner Music, pero es verdad que no en mi banda. He tocado con los mismos chicos durante 10 años y es lo más natural para mí. Estoy rodeado de mujeres en casa, tengo una esposa y dos hijas, así que me encantan las mujeres y paso mucho tiempo con ellas... Pero llega el autobús de gira y es un espacio tan seguro para mí, es como pasar tiempo con mis hermanos, hay algo sobre el ambiente y compartir esos momentos tan especiales con mi segunda familia, que son mis chicos, es casi como estar en el ejército y decir, "Te cubro la espalda". Los miro y pienso que compartimos estos momentos especiales juntos y que podemos hablar de todo, sobre cualquier cosa. Yo solía tener dos cantantes de background que eran mujeres y ahora son hombres, no lo hice conscientemente, sólo algo que sucedió, pero me encanta mi equipo.

¿Qué te ha dado la fama que no tuvieras antes?

Sonrisas... Algo pasa cuando te haces famoso, obtienes las mejores versiones de todo el mundo: todo es posible, sí, por supuesto, sigue adelante, sáltate la fila... El ser tratado como una persona famosa hace que todo sea más fácil y, no voy a mentir, es muy guay, pero la otra cara de la moneda de ser famoso es que no necesariamente obtienes la versión real de todo el mundo a tu alrededor, la gente puede ser muy superficial y muy falsa si quieren algo de ti. Eso puede ser muy difícil de llevar, pero la fama ha sido una parte de mi vida durante los últimos 10 años y he aprendido a surfear en ella y mantener los pies en el suelo. Al principio me costó lidiar con cosas como eres lo más, un dios o con el lado negativo, cuando la gente dice que te odia, que te jodan... y nada es verdad, lo único que importa es la gente que te rodea, que te conoce, que te conocía antes de ser famoso, y eso es lo que me ha ayudado a mantener los pies en la tierra, ha sido mi ancla, así que mantengo a mis amigos íntimos y a mi familia muy cerca, y esas son las únicas personas a las que escucho.

Si pudieras colaborar con otro artista, un artista internacional, ¿quién sería?