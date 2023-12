Ni lentejuelas ni terciopelo: el poderoso look de Kate Middleton para esta Navidad es un conjunto blanco

El concierto de villancicos ‘Royal Carols: Together at Christmas’ es introducido por la princesa de Gales, que también lo preside, y se aprovecha para difundir la labor social que hacen distintas comunidades en el Reino Unido, aspecto en el que está muy involucrada Kate Middleton, como ya lo estuviera en su día la madre de su hijo, la princesa Diana. En esta edición, la campaña protagonista es Shaping us, que se centra en poner en valor la etapa de 0 a 5 años en los niños y niñas de cara a su desarrollo como adultos.