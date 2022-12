Kate Middleton vuelve a derrochar elegancia y estilo con un 'total look' burdeos (y a juego con su familia)

Los zapatos, del mismo color y de tacón fino, seguían la misma línea de elegancia que el look y eran de Gianvito Rossi. En cuanto a los accesorios que le pusieron el broche final a este fantástico look, Kate Middleton eligió un bolso tipo 'clutch' efecto piel de cocodrilo, también en burdeos, de Aspinal of London. Los pendientes, que aportaban brillo al rostro de la princesa, eran de la firma 'low-cost' Accesorize, marca por la que ya ha apostado en más de una ocasión, y cada pieza que luce nos gusta más aún.