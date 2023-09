El look de graduación de María Guardiola que no es como te esperas

A Pep Guardiola le conocemos todos. Estamos hablando de uno de los mejores entrenadores de fútbol del mundo y un deportista que ha hecho del esfuerzo, la superación y el riesgo sus señas de identidad. Lo que quizá no sepamos todos es que el entrenador del Manchester City tiene una hija que se ha convertido en una espectacular influencer de 22 años con más de 700.000 seguidores. María Guardiola ha hecho de las redes sociales su fuente de ingreso y no es extraño que muchas firmas de moda y belleza cuenten con ella para comercializar sus productos, no solo por su belleza y sensualidad, sino porque la hija del ex deportista cada vez se cotiza más y mejor.