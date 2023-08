Estas son las prendas metalizadas de la nueva colección de Zara

Este 2023 está marcado en el mundo de la moda por looks atrevidos y propuestas que están dando giros a nuestros outfits. Puede que ya te hayas atrevido con algo metalizado, esta falda une las tendencias más exitosas, pero si todavía no lo has hecho, este otoño ha llegado el momento de atreverte con estos tejidos tan festivos que conseguirán reconvertir hasta el look más sencillo.