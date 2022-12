Estos son los leggings de red brillantes que prometen arrasar esta Navidad y Rocío Osorno ya tiene en su armario

Todo lo que la 'it girl' andaluza comparte en su perfil de Instagram consigue revolucionar la plataforma, y su última publicación no ha sido excepción. Rocío continúa inspirando a su gran legión de seguidores con propuestas enfocadas en la época navideña tan espectaculares como fáciles de imitar y en esta ocasión no ha dudado en confeccionar un atractivo look de fiesta con una prenda como gran destacada: unos 'leggings' de red repletos de 'strass' de Calzedonia. Ha sido ver lo que favorecen y las posibilidades que ofrecen, y querer seguir sus pasos antes incluso de la noche de Fin de Año.