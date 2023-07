Solo hay que fijarse en Kim Cattrall para llevar vaqueros con estilo a partir de los 65

Kim Cattrall está en boca de todos estos días después de que se confirmara su presencia en la segunda temporada de And...just like that. La actriz había dicho en varias ocasiones que no estaba dispuesta a meterse de nuevo en la piel de Samantha pero parece que finalmente ha cambiado de opinión y ha dado su brazo a torcer al hacer un pequeño cameo –que exigía muchas condiciones–. Y mientras vemos que estilismos ha preparado para ella en la ficción la diseñadora de vestuario Patricia Field, tendremos que conformarnos con el que ha lucido por las calles de Nueva York en la vida real.