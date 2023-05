Los vestidos de invitada de Juan Bernal que pueden hacerle sombra a la novia

El verano es la época favorita para celebrar una boda, y también ese momento en el que debes elegir el vestido de invitada que llevarás en un día tan especial y bonito. Porque, aunque no seas la protagonista, tienes que ser la invitada perfecta, ¿no crees? Antes de decir qué estilismo te apetece lucir, es importante que sepas que no es lo mismo un vestido de primavera que uno de invitada y que existen infinidad de opciones a las que puedes recurrir. Asimetrías, colores vivos, grandes volúmenes, largo midi o tejidos satinados son los protagonistas de los looks formales de la temporada para triunfar como invitada en una boda... sin hacerle sombra a la novia. Todos estos vestidos harán que luzcas espectacular y radiante.