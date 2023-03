Jessica Chastain demuestra en los Premios Oscar 2023 que las lentejuelas y el terciopelo combinan a la perfección

Fue el pasado 2022 cuando pudimos ver a una Jessica Chastain convertida en sirena paseando por la alfombra roja en calidad de nominada por su película 'The Eyes of Tammy Faye' (y que después resultó ser ganadora). Este 2023, la actriz no podía faltar a la 95ª edición de los Premios Oscar y, aunque esta vez no cuente con ninguna nominación, ha conseguido lucirse igual de elegante y sorprender a todo el público.