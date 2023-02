Las invitadas que renuncien al zapato alto necesitan conocer esta propuesta de Zara

Sabemos lo importante que es que una invitada se sienta estilosa, con este traje de Mango, y con un look bien combinado, pero sobre todo sabemos lo importante que es que se sienta cómoda. El calzado de invitada debe estar muy bien elegido, ya no solo porque puede convertirse en protagonista de un look, sino porque su comodidad nos ayudará a que disfrutemos al máximo de la ceremonia en cuestión.