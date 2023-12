Esta ‘influencer’ +50 tiene el ‘look’ de Navidad perfecto

Algo está cambiando en el mundo de la moda. En las últimas décadas parece que hemos avanzado un mundo y, una industria que parecía, poco menos que inmutable hasta hace no mucho, se va abriendo, poco a poco, a la realidad de un mundo que pide a gritos que se adapte. El simple hecho de que hayamos visto triunfar a modelos como Jill Kortleve o Precious Lee y se hayan convertido en verdaderos iconos sobre la pasarela, son solo un pequeño ejemplo de ello. Sin embargo, la revolución no termina con el ‘body positive’ y la inclusión de todas las tallas sino que se extiende a otros temas como el del llamado edadismo. Y es que, la carrera de las maniquies, parece que, por fin, ha dejado de tener fecha de caducidad y, cada vez, son más las marcas que apuestan por incluir en sus desfiles ‘tops’ mayores de 40, 50 o, incluso, 60, demostrando que los años no pueden ser una barrera para la moda. Como era de esperar, en la realidad paralela que supone el mundo de Instagram, han aparecido en este tiempo multitud de perfiles que tratan de demostrar que el estilo es una cuestión de actitud y no de edad. Una de ellas es Nikol Johnson Sanchez, la ‘influencer’ que se encuentra tras el perfil de @freshbeautystudio, con casi 400.000 seguidores a sus espaldas. Y es que esta floridana se ha convertido en el mejor punto de referencia si estás buscando el ‘look’ de Navidad perfecto porque, durante las últimas semanas, se está dedicando a subir los mejores estilismos festivos que guarda en su armario. Y, a parte de compartir auténticas obras de arte firmadas por enseñas como Oscar de la Renta o Carolina Herrera, nos está dando toda una lección de la que más vale que tomes nota –tengas la edad que tengas–, si quieres triunfar con tu ‘outfit’ en las noches más mágicas del año.