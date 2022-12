La maleta de Georgina Rodríguez en Catar, una diva (del estadio al desierto) con joyas increíbles y looks de lujo

A Georgina le encanta ver jugar a CR7, por eso no dudó en manifestar su desacuerdo por la suplencia del delantero en el choque contra Suiza. “Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”, aseguró en su perfil.