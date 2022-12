La exposición de Valentino en Qatar, desde dentro

No hay cronología. Tampoco temáticas. “No es tanto una retrospectiva como una perspectiva”, explicaba Pierpaolo Piccioli –director creativo de la enseña junto a Maria Grazia Chiuri desde 2008, y en solitario desde 2016– el día de la inauguración. Rompiendo el esquema habitual de la exposición museística, 'Forever Valentino' se ha planteado como un viaje a través de los códigos de la enseña y, a la vez, de Roma. El lugar donde todo empezó y al que pertenece su identidad”, explica el experto, que ha trabajado junto a Alexander Fury –crítico de moda en Financial Times y director de moda de AnOther Magazine– y Piccioli para orquestar la mayor exposición dedicada a la casa romana hasta la fecha. “Valentino fundó su Maison en la cima de lo que se conocería como 'La Dolce Vita', tal y como la inmortalizó la película de Federico Fellini. Creo que es esa esencia de leyenda la que Valentino y su socio Giancarlo Giammetti encontraron en Via Veneto, que por entonces era el corazón de una Roma cosmopolita e internacional de actores y escritores… Entre el cine, el arte y la literatura, había un enorme efervescencia creativa en Roma, pero elegirla como centro de moda fue una idea bastante poco convencional que inmediatamente apuntó a la independencia creativa de Valentino y su sueño de una concepción de la belleza y la elegancia totalmente nueva. Desde el momento en que fundó la firma en Roma, la ciudad pasó a jugar un papel fundamental en el imaginario de la casa”.