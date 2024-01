Con este frío polar, las mujeres de más de 60 años ya tienen su prenda favorita

El descenso de las temperaturas no tiene por qué ser sinónimo de ir vestida siempre igual o de quedarse en casa por miedo a pasar mucho frío. Si le damos la vuelta, estos días pueden ser el momento perfecto para agudizar el ingenio y apostar por combinaciones nuevas que antes no nos podíamos poner porque, o bien el clima no acompañaba, o no habíamos encontrado el momento de hacerlo. Cuando llegamos a los 60 años, muchas mujeres se plantean cómo vestir para verse favorecidas y aumentar su autoestima y confianza personal.