Este chaleco de Zara destaca en redes y será tu perdición por esta sencilla razón

Los días más fresquitos han dado paso a por fin el estreno de chaquetas y cazadoras, pero también de prendas que no solo abrigan, sino que elevan cualquier look de entretiempo a través de las capas. Las blazers y chalecos son las prendas estrella de los looks a capas y, como tal, nuestras tiendas ponen su foco en la creación de diseños alternativos que consigan conquistar los looks de expertas.