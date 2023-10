Esta es la prenda que según las 'influencers' debes tener en tu armario

Este clásico estampado vuelve cada nueva temporada para aportar ese toque fresco a nuestros looks. Se adapta a la perfección y es capaz de colarse en todos los looks de experta sin importar la estación del año. De hecho, incluir una prenda de rayas es una magnífica idea para crear looks de entretiempo y a capas como el que ya ha creado Grace Villarreal.