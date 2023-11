El 'street style' advierte: este es el chaleco de moda que encontrarás en Zara, Mango o Bershka y debes incluir en tu armario de temporada

Todas en algún momento hemos replanteado nuestro armario y hemos sentido la necesidad de incorporar todas esas prendas que son, en realidad, clave en los mejores looks. Es más, siempre nos hemos preguntado dónde está el secreto para alcanzar el éxito con looks de invierno, sin invertir demasiado y tomando de base un outfit básico. Sabemos que el fondo de armario es clave en el alcance de este objetivo, pero también lo son las prendas de abrigo que se incorporen en la temporada. Eso sí, este otoño según nuestras tiendas y ya los primeros looks de experta lo que no podrán faltar son, concretamente, los chalecos más calentitos y cañeros.