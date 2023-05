Flechazo absoluto por el vestido de María Pombo que está rebajado

El vestido de María Pombo es, como ves, de lo más romántico. Corto, con manga abullonada cargada de volumen, de cuello abierto como una blusa, con ligeros volantes en el bajo y pequeñas flores bordadas caladas en blanco para generar contraste con el malva del diseño, es una de esas piezas que es imposible que no siente bien. No solo por su tono pastel tan favorecedor –el lavanda es uno de los colores de la temporada y si no que se lo pregunten a Sara Carbonero o a Katy Perry, ya que ambas lo han lucido con éxito en contextos y de formas muy distintas–, también por su corte, el cual se ajusta ligeramente con la ayuda del cinturón que lleva incorporado a juego.