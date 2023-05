María Pombo agota un vestido de geometrías que tan pronto puedes llevar con sandalias como con tacones

Comentándolo con amigas y compañeras, podemos llegar a la conclusión (en caso de no haber sido madre nosotras, claro), de que durante el embarazono siempre apetece arreglarse. Los cambios que se producen en el cuerpo, que muta por momentos y se transforma durante los nueve meses que dura la gestación, no ayudan demasiado a vernos y sentirnos bien. Cierto es que a algunas mujeres les dan igual las marcas que puedan salir en el cuerpo propias de este proceso y las lucen con orgullo lógico por haberlas conseguido.