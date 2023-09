Esta falda satinada de Zara sienta increíble a cualquier edad y ya está agotando existencias

Y nosotras que no podemos esperar más, nos hemos colado en el gigante de Inditex para fichar el diseño más favorecedor. En Zara está la falda midi satinada que favorece muchísimo la figura, moldea y combina con todo armario. ¿Nuestra sorpresa? Quedan ya pocas tallas y, en el fondo, no nos extraña porque queda ideal a cualquier edad y con cualquier look, aportando un toque sofisticado.