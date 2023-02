La falda de punto marinera de Mango que nos ha conquistado y está a punto de agotarse

Esta falda es tan versátil que podemos llevarla con nuestros looks más formales y combinarla con unas sandalias de tacón y una blazer o bien llevarla de manera más casual con zapatillas y una camiseta básica. Si lo que buscas es un total look navy, es muy fácil y está a tu alcance, ya que solo tienes que combinar esta falda con un jersey o camiseta, también a rayas, y ¡estarás ideal! ¿La clave para que funcione tan bien? La moda nos permite ir mucho más allá haciendo que el estilo navy sea hoy más libre que nunca y logrando la perfecta inspiración que necesitas para que tus primeros looks de temporada tengan un toque chic sin necesidad de mucho esfuerzo.