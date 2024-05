Entrevistamos a Pretty and Olé, la youtuber que fusiona activismo y moda en uno de los perfiles con más tirón de las redes sociales

Pues yo creo que trabajo diferente a muchas de mis compañeras, porque yo no salgo tanto ni viajo tanto, voy solo a cosas puntuales. Yo ante todo me considero YouTuber y todos los vídeos los grabo en mi casa. Hay mucho trabajo de oficina, me dedico a grabar dos o tres días a la semana, pero el resto del tiempo es correos, firmas, contratos, facturaciones, videollamadas... Llevo unos cuantos años con un vídeografo camarógrafo, tengo a una chica que me edita los vídeos de Youtube, y también tengo una asistente personal que viene todos los días a casa, a ayudarme con la ropa. Ella se dedicada a organizar mi armario y ayudarme con los looks. Desde hace muy poquito he empezado con una agencia maravillosa y también me ayudan con todo el tema de contratos y demás.