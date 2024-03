Entrevistamos a Alicia Revilla, una de las influencers beauty del momento y para la que "la inspiración está siempre en todas partes"

He sido autodidacta al cien por cien. Cuando me preguntan cuánto llevo en esto yo siempre digo que llevo haciéndolo toda mi vida. Desde que me empecé a maquillar me di cuenta de que se me daba bien, que tenía mano, y mis amigas siempre me pedían consejo y que las maquillara cuando tenían algo especial. Lo único que ha cambiado es que ahora lo estoy enseñando en redes sociales, y como llevo tantos años haciéndolo, pues he ido mejorando la técnica, pero nunca me podría poner en comparación con una 'makeup artist' profesional, ni mucho menos. Ellas saben muchísimo más que yo.