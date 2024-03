Sara Baceiredo: '¿Un consejo para emprender? Aprender a disfrutar de los malos momentos'

No tengo ningún referente a la hora de vestir y es algo que se puede ver en mi estilo. Pero si tuviera que decir alguien, sería la gente del día a día que veo por la calle. Soy la típica que te para para preguntarte de dónde es la chaqueta que llevas porque me encanta y me gusta como te queda. Además, no soy muy de ir de tiendas, no me ha gustado nunca, porque ver una prenda en plano me resulta bastante diferente.