Sostenibilidad a sorbitos con la influencer Sara Baceiredo y Woman

Sara Baceiredo tiene casi medio millón de seguidores en Instagram, y creó hace cuatro años It’s Lava, su propia marca de bolsos y accesorios concienciada con nuestro entorno. Ahora se une a Woman para diseñar una colección de botellas de vidrio a todo color, totalmente respetuosas con el medio ambiente.

Creaste tu propia marca siendo una mujer joven e influencer. ¿Qué trabas tuviste?

Al principio me costó muchísimo aprender a negociar, pero no porque yo no supiera hacerlo, sino porque notaba que los señores mayores que dominan el sector no me tomaban en serio y, además, querían que pagara más de la cuenta. Además, el hecho de ser previamente influencer tenía sus pros, como que ya era conocida, pero también contras como que no me tomaran en serio como empresaria. Pero después de cuatro años hemos creado una buena estructura de negocio, tenemos un gran equipo y hemos demostrado lo profesionales que somos.

No te diría que le echaba morro, pero al final entiendo bastante del sector y he hablado con mucha gente y yo sabía cuándo a mí me estaban intentando timar y me costaba mucho sacar la actitud y las ganas para con 20 años plantarme delante de un señor de 50 y decirle "esto no cuesta esto, no me vaciles porque este no es el precio". Puedo ser joven pero no soy tonta. También he trabajado bastante en crear la identidad de la marca para que por sí sola funcione muy bien, porque al final también había mucha gente que atribuía los éxitos de la marca a mí, a mi perfil. Y es verdad que al principio fue de gran ayuda, pero tú tienes que ir más allá, y solamente puedes ir más allá creando una buena estructura de negocio, un buen equipo, y haciendo una buena campaña de marketing invirtiendo en publicidad.

Desde tu marca ofrecéis la beca Lava a mujeres emprendedoras. ¿Cómo las ayuda?

El haberme encontrado con este tipo de problemas es lo que nos impulsó a crearla. El primer 8 de marzo que vivimos como marca queríamos hacer una acción solidaria dedicada a las mujeres, pero las asociaciones con las que contactamos para llevarlo a cabo no nos hicieron caso, por lo que decidimos crear nuestro propio pañuelo solidario (después llegó un bolso) y usar los beneficios obtenidos de su venta para ayudar a un nuevo proyecto de emprendimiento liderado por mujeres, que es elegido por nuestra propia comunidad en redes.

¿En qué te has inspirado para diseñar estas botellas en colaboración con Woman?

Lava es puro color y eso se tenía que reflejar aquí. Lucir un complemento colorido es perfecto para elevar cualquier look y con estas botellas tan divertidas y originales, además, cuidas del medio ambiente. Son súper prácticas y yo utilizo la mía para hidratarme mientras estoy en la oficina, también la llevo al gym e incluso siempre la llevo en el bolso. Nuestros valores como marca son la sostenibilidad y la moda responsable, por lo que usar a diario una botella de cristal en vez de consumir varias de plástico es un gesto básico.

¿Qué otras acciones haces diariamente para cuidar del Planeta?

Para mí lo más importante es andar o incluso coger el transporte público en vez de ir en coche. Además, también es bueno para tu salud física y te ayuda a despejar la mente. Después hay otro tipo de gestos que me parecen tan obvios, como reciclar, hacer un consumo de agua responsable o abogar por la cocina de aprovechamiento, que no debería tener que enumerarlos pues tendría que ser algo que hiciera ya todo el mundo.

¿Crees que como influencer tienes la responsabilidad educar en valores y sostenibilidad a las nuevas generaciones?

¡Por supuesto que sí! Yo tengo una vida muy saludable y buenos hábitos y mi profesión también puede ayudar a que tus seguidores no solo quieran imitar tu look, sino también tu estilo de vida. Yo trabajo a diario, madrugo, hago deporte y también disfruto de mis amigas y pareja. Intento buscar el equilibrio y demostrar que mi vida es así gracias al esfuerzo y no porque sea maravillosa solo por el hecho de ser influencer.

Estás hablando todo el rato de mujeres, ¿no hay hombres en la empresa?

A mí me encantan los chicos, pero la verdad es que entre mujeres creo que nos entendemos muy bien: sabemos trabajar muy bien y obviamente hay excepciones como en todo, pero la verdad es que empezó así y no es que haya sido discriminatorio, sino que ha ido surgiendo. Ahora mismo somos seis chicas en el equipo, que sigue creciendo.

¿Por qué crees que es importante usar una botella como las que has diseñado para Woman?

Dentro de nuestros valores, uno de los más de los más importantes es la moda sostenible y responsable, y creo que hay muchas acciones del día a día que podemos mejorar para ser más responsables y sostenibles con el medio ambiente. Y una de ellas es no comprar botellas, sino recargarlas, por ejemplo, en las oficinas, para no tirar botellas de plástico a diario, sino usar una botella reutilizable.

¿Qué proyectos tienes ahora mismo?