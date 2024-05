Elsa Pataky derrocha estilo en Nueva York con un traje fucsia que puedes encontrar versión 'low cost' en Zara

No hay tendencia que se le resista. Y es que si hace unos días nos regalaba su look más sexy y rompedor siguiendo la tendencia ‘no pants’, ahora se une a la fiebre del traje. La actriz que debutó en la Gala MET con un vestido dorado de transparencias y corona de princesa, sigue derrochando estilo por las calles de Nueva York con un look que no esperábamos y que ha creado más de una necesidad.