Todas queremos EL traje de Zara que está a punto de agotarse por 'culpa' de Rocío Osorno, pero tenemos alternativas

Siempre pasa. En un principio no estamos decididas, ni tenemos una mínima idea de lo que llevaremos al próximo evento. Aunque llevamos meses buscando en tiendas diseños de invitada y captando ideas e inspiración, hasta que no aparecen nuestras ‘influencers’ favoritas con una idea de invitada en formato ‘low cost’, no sentimos que hayamos encontrado EL ‘lookazo’. Pero en plena temporada BBC es cuando las ideas florecen y cuando podemos decir que, finalmente, hemos encontrado el look de invitada gracias a Rocío Osorno.