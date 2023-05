Edurne demuestra que las lentejuelas son un SÍ en verano

Desde hace unas semanas, el escenario de Got Talent no solo está sirviendo para descubrir los mejores talentos de nuestro país, sino también para conocer las tendencias más exitosas y rompedoras en los looks de noche. Todo ello de la mano de Paula Echevarría y Edurne que, además de formar el jurado de dicho programa junto a Risto Mejide, son las encargadas de lucir cada sábado todos esos estilismos de los que no podemos evitar enamorarnos.