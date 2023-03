El vestido de Edurne que marca cintura y rebosa optimismo

Desde que comenzó a emitirse Got talent, no ha habido ni una sola vez en la que Edurne no haya logrado captar nuestra atención con sus looks. Y aunque desde hace un temporada esté acompañada de Paula Echevarría quien, como sabes, es toda una experta en el arte de hacer suyas las tendenciaa, la cantante ha sabido seguir explorando con su estilo para ser capaz de seguir sorprendiéndonos.