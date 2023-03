Edurne tiene la chaqueta de lentejuelas de colores que mejor completa un look de invitada

La visita de Edurne a El hormiguero para promocionar Besos y champagne no solo nos ha servido para inspirarnos delante del armario, también para conocer un poco más de la faceta de cantante como madre. "Yo soy muy fan de mi hija, lo tengo que decir", confesaba la jurado de Got talent sobre su hija Yanay, quien acaba de celebrar su segundo cumpleaños: "Es pura energía, un terremoto con un cielo, porque es muy besucona y muy cariñosa, pero me parece increíble cómo con dos años puede tener la personalidad tan marcada. Ya me dice hasta la ropa que se quiere poner. Esto sí y esto no. No hay manera de decirle que no, y no se lo puedes poner de ninguna manera", desveló.