Paula Echevarría ha llevado en Got Talent dos looks que te convierten en la perfecta invitada

Quién nos iba a decir que la mejor inspiración para encontrar looks con los qur ir de boda la encontraríamos la noche del sábado sin salir de casa. La parrilla televisiva del fin de semana ha estado de lo más reñida porque, en la misma noche en la que en Antena3 Aitana estrenaba una nueva temporada de La Voz Kids convertida en coach por segundo año consecutivo, en Telecinco eran Edurne y Paula Echevarría quienes debutaban como jurado de Got talent: All stars.