El conjunto con estampado de flores de Paula Echevarría es el más bonito y favorecedor de la primavera

Dos prendas con mucha personalidad con las que sobrevivir los meses de primavera, capaces de ser la solución para cualquier salida en el día a día, funcionales, cómodas y con un punto distintivo que las hace únicas. Es posible adquirirlas de forma separada, (155 euros el pantalón corto y 270 euros la chaqueta), o unida siguiendo los pasos de Paula para un atractivo conjunto floral que no pasará desapercibido y que puede ser un auténtico comodín.