Aitana y su look perfecto para un sábado noche con vaqueros anchos y top de cadenas

Una nueva edición de La Voz Kids ha dado comienzo en Antena 3 este sábado por la noche. En esta ocasión, no solo hemos tenido que centrar la mirada en Eva González para ver con qué look nos sorprendía. La presentadora comparte protagonismo con dos de los coaches del talent show, Sebastián Yatra y Aitana Ocaña, que comparten plató en medio de los rumores intensos de una posible relación amorosa no confirmada por ellos hasta la fecha.